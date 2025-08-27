Un trabajador de un car wash fue asesinado a balazos frente al establecimiento, ubicado en la intersección del jirón Manuel Tellería con la avenida Prolongación Arica, en el Cercado de Lima.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el fallecido fue identificado como Carlos Javier Aldama Carmona, fue sorprendido por un sicario justo cuando estaba por concluir su turno de trabajo.

El asesinato ocurrió ayer, martes, alrededor de las 6:45 p.m., ante la mirada de transeúntes que huyeron rápidamente.

De acuerdo con un allegado al negocio —cuya identidad se mantiene en reserva—, este sería el cuarto atentado que sufre este negocio de lavado de autos en lo que va del año.

Según esta fuente, en enero fue asesinado el propietario del car wash; en un segundo ataque, un trabajador perdió un ojo; y durante un tercer atentado, sujetos armados ingresaron al local y amenazaron al personal.