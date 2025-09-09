Un hombre que se dedicaba a llenar vehículos de transporte público fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en la intersección del jirón Huarochirí con la avenida Colonial, a pocos metros de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con los testimonios, la víctima —identificada como Diego Alfredo Puyén Vélez— se encontraba en un local de la zona consumiendo un caldo de gallina cuando un sujeto se le acercó y le disparó en el lado derecho del rostro, informó RPP.

Luego del ataque, el sujeto escapó rumbo a la plaza Dos de Mayo, aprovechando las instalaciones de un grifo de la zona como ruta de fuga.

La víctima, a pesar de la lesión sufrida, consiguió avanzar cerca de 40 metros desde el lugar donde fue atacada; sin embargo, terminó desplomándose sobre el pavimento.

Según informó el personal de Serenazgo de Lima, la víctima recibió auxilio inmediato y fue trasladada al Hospital Ramón Castilla, donde permanece bajo observación médica.

Después del atentado, efectivos de la Comisaría de Monserrat llegaron a la zona y quedaron a cargo de las indagaciones para determinar las causas del ataque.