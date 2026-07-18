Un hombre falleció este sábado al interior de un almacén clandestino de extintores ubicado en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Teatro Municipal. De acuerdo con el reporte de RPP, la víctima perdió la vida luego de que uno de los extintores explotara cerca del lugar donde se encontraba.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido. Sin embargo, de manera preliminar se conoció que sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Vecinos escucharon una explosión

Personas que se encontraban en los alrededores relataron que el incidente fue precedido por un fuerte estruendo que alertó a quienes transitaban por la zona. Minutos después, se confirmó que una persona había fallecido dentro del inmueble.

Una vecina indicó que el ruido fue acompañado por la salida de humo blanco y señaló que el establecimiento funcionaba como un depósito de extintores.

Las primeras diligencias permitieron identificar que el depósito funcionaba dentro de una antigua casona donde también operaban otros comercios. En la fachada del inmueble se había colocado un letrero que identificaba el lugar como una asociación cultural y musical.

Agentes de la Comisaría de Monserrat llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las primeras investigaciones. Los peritajes buscarán determinar las causas del fallecimiento y establecer si existen responsabilidades por lo ocurrido.

Tras la intervención, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispusieron la clausura temporal del establecimiento. La medida fue adoptada luego de verificar que el local no contaba con licencia de funcionamiento.