Un taxista que fue apuñalado durante un intento de asalto en la zona de San Genaro, Chorrillos, denunció graves irregularidades en el accionar de la Policía Nacional tras reportar el caso. En declaraciones a Exitosa, la víctima relató que el incidente ocurrió el domingo 25 de enero cuando recogió a un joven pasajero cerca de la medianoche en San Juan de Miraflores. El sujeto solicitó el servicio mediante una aplicación y durante el trayecto hacia Chorrillos estuvo conversando por celular sin despertar sospechas.

Al llegar al destino marcado en la aplicación, el delincuente indicó que no era el lugar correcto y pidió avanzar hasta la parte posterior. Una vez allí, argumentó que no tenía yape y que su padre bajaría a realizar el pago. En ese preciso momento ejecutó el ataque con arma blanca.

🔴#NACIONAL | Un taxista herido en Chorrillos logró frustrar un asalto tras embestir con su vehículo a uno de los delincuentes que lo atacaron con un arma blanca. pic.twitter.com/6LXX8slCuD — RCR (@rcrperu) January 27, 2026

Afortunadamente, la víctima solo sufrió heridas en el brazo izquierdo, pues cuando el agresor intentó apuñalarlo en el rostro, logró cubrirse rápidamente con el brazo, evitando lesiones más graves.

Denuncias contra la PNP

El conductor denunció que no ha podido someterse a evaluación del médico legista hasta la fecha. El día del ataque, los efectivos le informaron que no había atención por tratarse de domingo.

“El policía que atendió la denuncia me dijo que como era domingo no atendían y ayer tenía que venir pero no pude porque sentía mucho dolor, ya hoy día he comprado mis pastilla y puedo venir al médico legista”, expresó.

Además, reveló que aunque no le robaron sus pertenencias, perdió algunos documentos que estaban en el vehículo y el parabrisas resultó dañado. Al revisar su auto días después, hizo un descubrimiento crucial para la investigación.

“Hoy que he visto el carro, como ha estado estacionado ahí en mi casa, solo se ha roto el parabrisas y me doy cuenta que no están mis documentos y justamente ahí en el carro veo que está el cuchillo ahí”, dio a conocer.

Según explicó la víctima, la PNP se presentó en el centro médico donde recibía atención y lo trasladó a la comisaría para interponer la denuncia. Sin embargo, los efectivos nunca acudieron al lugar de los hechos ni realizaron el recojo de evidencias correspondiente.

El taxista criticó la ineficiencia policial al no haber sido derivado oportunamente al médico legista y por la ausencia de diligencias para recolectar las pruebas que hasta el momento permanecen en su vehículo, incluyendo el arma utilizada en el ataque.