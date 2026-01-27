Un taxista por aplicativo resultó herido tras un intento de asalto en la avenida Santa Anita, en el distrito de Chorrillos. El conductor fue atacado con un arma blanca por dos delincuentes, pero logró frustrar el robo al embestir con su vehículo a uno de ellos.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió cuando el chofer acudió a recoger a un supuesto pasajero cerca de la losa deportiva Primero de Mayo. Un sujeto encapuchado lo abordó para robarle y un cómplice apareció con un cuchillo para concretar el ataque.

Maniobra arriesgada para escapar

Pese a haber sido herido en dos oportunidades, el conductor avanzó su unidad para escapar. En ese intento, el vehículo impactó contra una baranda de seguridad, lo que provocó que uno de los delincuentes, que se aferraba a la ventana, perdiera el equilibrio y cayera a un paso a desnivel.

Según los reportes, el asaltante cayó desde una altura aproximada de cuatro metros. Aun así, ambos sujetos lograron huir del lugar sin llevarse las pertenencias de la víctima.

Auxilio vecinal e investigación policial

Vecinos del sector acudieron en ayuda del taxista tras el forcejeo y lo trasladaron de inmediato a un centro de salud cercano, donde recibió atención por los cortes provocados por el arma blanca.

La Policía Nacional del Perú recibió el reporte del ataque e inició las investigaciones. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los responsables y su ruta de escape.

