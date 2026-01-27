El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta el miércoles 28 de enero se registrará un incremento de las temperaturas máximas en diversos distritos de Lima Metropolitana, principalmente en Lima norte y Lima este, donde los valores podrían alcanzar entre 31 y 32 grados Celsius.

Este escenario se encuentra comprendido en un aviso meteorológico de nivel naranja, que advierte la persistencia de condiciones de calor durante los próximos días.

Distritos con mayor incremento térmico

La ingeniera Janet Huamán, meteoróloga del Senamhi, explicó en declaraciones a Canal N que los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina registrarían las temperaturas más elevadas, con valores cercanos a los 32 °C.

“En lo que respecta a las temperaturas máximas, esperamos que los distritos de Lima norte y Lima este oscilen en valores próximos a los 32 grados”, señaló.

En contraste, las zonas ubicadas más próximas al litoral y los distritos de Lima centro y Lima sur presentarían rangos entre 27 y 30 °C.

Factores que explican el aumento del calor

Huamán detalló que la escasa cobertura nubosa sobre Lima Metropolitana, observada en imágenes satelitales recientes, favorecerá el incremento de las temperaturas, especialmente al mediodía y durante la tarde.

Esta condición atmosférica también propiciará un aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), lo que eleva el riesgo de afectaciones a la salud.

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la ciudadanía:

Evitar la exposición prolongada al sol , especialmente en horas centrales del día.

, especialmente en horas centrales del día. Mantener una hidratación constante .

. Usar ropa ligera y de colores claros .

. Aplicar bloqueador solar y protegerse con sombreros y gafas.

Estas medidas buscan prevenir golpes de calor y otros problemas de salud asociados a las altas temperaturas.