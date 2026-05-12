Un nuevo accidente se registró este martes por la madrugada, cuando una minivan que iba desde Lima hacia Lurín impactó contra la parte posterior de un tráiler que permanecía detenido a un costado de la vía. Tras el choque tres personas fallecieron y al menos ocho resultaron heridas en el kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Pantanos de Villa.

La fuerte coalisión dejó la parte delantera del vehículo de transporte completamente destruida y varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros. Personal de emergencia llegó al lugar para rescatar a los ocupantes y brindar atención a los afectados.

Fotos: César.grados@photo.gec

Víctimas fueron trasladadas a la morgue

Dos de las personas fallecidas aún no han sido identificadas oficialmente por las autoridades. De manera preliminar, se informó que serían un padre y su hija que regresaban a su vivienda luego de culminar sus actividades.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes. En tanto, los heridos fueron evacuados al Hospital de Villa El Salvador, donde permanecen bajo observación médica.

La Policía Nacional informó que el conductor del vehículo de carga había descendido por unos minutos para ingresar a un minimarket antes del accidente. Tras el hecho, tanto él como el chofer de la miniván fueron trasladados a la comisaría de Mateo Pumacahua para continuar con las investigaciones.

Las autoridades confirmaron además que el examen de dosaje etílico realizado al conductor del tráiler dio positivo. Este resultado será evaluado dentro de las diligencias para determinar responsabilidades.

Minivan informal choca contra tráiler estacionado y deja tres muertos en Panamericana Sur. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Vecinos alertan constantes accidentes

Residentes de la zona señalaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en ese tramo de la Panamericana Sur. Según indicaron, la falta de iluminación y señalización incrementa el riesgo para quienes circulan por el lugar.

Mientras continúan las diligencias policiales, el tráiler permanece a un lado de la carretera. El cierre parcial de carriles generó congestión vehicular durante varias horas.

Este accidente ocurrió menos de 24 horas después de otro siniestro reportado en Villa El Salvador. En el caso anterior, una miniván chocó contra un bus de transporte público en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur y dejó dos fallecidos y 12 heridos.

Ambos hechos han generado preocupación entre vecinos y conductores que transitan por esta vía. Los ciudadanos piden mayores medidas de fiscalización y mejoras en la seguridad vial para evitar nuevos accidentes.