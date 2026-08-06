Una mujer y su hija de cinco años resultaron con graves lesiones tras ser atropelladas por una miniván en la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Tras el atropello, la madre y su hija fueron llevadas de inmediato al Hospital de Lima Este-Vitarte, donde reciben atención médica y permanecen con pronóstico reservado.

La menor fue quien resultó más afectada en el accidente y permanece en el Área de Trauma Shock Pediátrico del Hospital de Lima Este-Vitarte, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, según RPP.

La madre de familia, identificada como Rosa Milagros Pachas Malvaceda (30), también resultó herida tras el accidente y presenta lesiones en la cabeza y diversas contusiones.

El conductor del vehículo escapó tras el atropello sin brindar ayuda a la madre y su hija. Horas después, fue ubicado y detenido por efectivos de la Policía Nacional.

Un vecino siguió al conductor que escapaba hasta la urbanización San Antonio, donde fue ubicado el miniván. Minutos después, agentes de la Comisaría de Huachipa intervinieron al presunto responsable, identificado como Wilfredo José Malaverde, de nacionalidad venezolana.

El ciudadano extranjero fue trasladado, junto con la miniván, a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.