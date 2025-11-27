Desde la noche del miércoles, la Costa Verde permanece completamente cerrada, alterando la rutina de conductores y vecinos.

Debido a ello, se ha registrado una fuerte congestión vehicular en los distritos de Chorrillos y Barranco, debido al enorme flujo de automóviles que circulan por dicha vía.

Lima ahora sangra todo el día. El circuito de playas está fatal!#trafico pic.twitter.com/QCr0HEzlHY — Tincho (@NeoDimi0) November 27, 2025

La municipalidad de Lima informó que cerró las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz para garantizar la fluidez del tránsito y proteger la seguridad de los deportistas.

“Este operativo busca garantizar la seguridad de los competidores y facilitar el desarrollo del evento deportivo”, indicó la comuna limeña.

Para quienes se dirigen al sur, la municipalidad habilitó rutas alternas que incluyen la avenida Costanera, la avenida Juan Bertolotto, el jirón Comandante Espinar, la avenida Sucre, el jirón Diego Ferré, la avenida del Ejército, la avenida Pérez Araníbar y los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.

Además, permanecen disponibles las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya.

En dirección norte, el tránsito fue desviado por el Malecón Grau, el pasaje Rada, la avenida Chorrillos, Pedro de Osma, el jirón 28 de Julio, Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, La Paz, Ricardo Palma, José Pardo, Del Ejército, Pérez Araníbar, Diego Ferré, Tacna, Salaverry, Federico Gallese y nuevamente La Paz.

¿Hasta qué hora no habrá circulación en la Costa Verde?

Si bien la Municipalidad de Lima informó que las restricciones se mantendrían hasta la 1:00 p.m. del jueves 27, otros distritos establecieron horarios distintos.

La Municipalidad de Chorrillos indicó que la vía permanecería cerrada hasta las 4:00 p.m., mientras que Magdalena comunicó que su tramo se reabriría a las 3:00 p.m.

Ante esta situación, la municipalidad de Lima instó a los conductores a tomar precauciones, respetar la señalización y utilizar las rutas alternas señaladas hasta que cada distrito anuncie la reapertura total.