El ministro del Interior, Cluber Aliaga, indicó que no respalda las “acciones y decisiones” que tomó su antecesor en el cargo, Rubén Vargas, con respecto al pase al retiro de 18 generales PNP para nombrar como comandante general de la Policía Nacional a César Cervantes Cárdenas.

En diálogo con el programa Agenda Política, el integrante del gabinete indicó que la decisión tomada por Rubén Vargas fue “apresurada” y que causó desazón en la institución policial.

“Considero que fue una decisión apresurada, muy rápida. Se pueden tomar decisiones, pero hay que tomarse el tiempo y hay que ajustarse a las formalidades”, expresó Aliaga en Canal N.

“No había la necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera una desazón en el policía que ha dado tantos años al servicio”, agregó.

Incluso, remarcó que esta decisión se pudo tomar a fin de año, cuando se dan las renovaciones en la Policía. “Ningún general se hubiera molestado si es que lo invitaban al retiro por renovación”, expresó.

Además, el ministro del Interior señaló que se ha reunido con los 18 oficiales pasados al retiro para hallar “soluciones”. Anunció que ha encargado a un grupo de abogados expertos para “analizar y estudiar” si la medida fue legal y que los resultados serán enviados al presidente Francisco Sagasti.

Por ello, aseguró que en su gestión buscará que no se vuelva a repetir casos de oficiales pasados al retiro sin ningún tipo sustento, tal como, según dijo, ocurrió con él.

“Yo, como ministro actual, lo que quiero es asegurarme que no cometan lo que hicieron conmigo y no se vuelva a cometer en el futuro. Por lo menos, mientras yo esté de ministro no voy a permitir que se tomen ese tipo de decisiones”, manifestó.