El ministro del Interior, César Astudillo, se reunió este martes con Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), y representantes de la Policía Nacional para coordinar las acciones frente a las extorsiones y otros delitos que afectan al rubro. El encuentro permitió abordar el trabajo del Comando Unificado, que articula a las fuerzas del orden para mejorar la seguridad de conductores, trabajadores y pasajeros.

La reunión se desarrolló en el patio de maniobras de la empresa Patrón San Sebastián, conocida como La 50, en San Juan de Lurigancho. Antes de la cita, Astudillo recorrió las instalaciones y supervisó las medidas de seguridad a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El ministro explicó que la estrategia contempla el trabajo coordinado de la PNP, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y las Fuerzas Armadas. Las acciones incluyen labores de inteligencia e investigación con personal especializado y herramientas tecnológicas para enfrentar las extorsiones.

Como parte de las medidas de protección, las fuerzas del orden acompañan los recorridos de las unidades y brindan resguardo en los patios de maniobras. La Policía también reforzó el patrullaje aéreo y terrestre en empresas del sector, con helicópteros de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), integrantes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y apoyo de inteligencia operativa.

El ministro del Interior, César Astudillo, anuncia mayor inteligencia policial y despliegue militar contra la extorsión en el transporte. Destaca acciones del Comando Unificado durante una visita a la empresa conocida como "la 50" en San Juan de Lurigancho. ➡️https://t.co/hVpjnyo9ja — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) October 27, 2026





Astudillo pide denunciar las extorsiones

Durante la reunión, el titular del Interior señaló que su sector busca trabajar con los empresarios para que puedan desarrollar sus actividades sin amenazas. El ministro expresó su expectativa de que los transportistas puedan continuar sus operaciones y hacer crecer sus negocios.

“Nosotros queremos que trabajen, que contraten, sean prósperos, que puedan salir adelante sin problemas”, manifestó.

Astudillo también destacó la importancia de que los transportistas comuniquen a la Policía los casos de extorsión. Explicó que las denuncias permiten registrar los hechos, identificar a los presuntos responsables y reunir información para orientar las investigaciones y las acciones de inteligencia.

El ministro insistió en que los datos proporcionados por los afectados contribuyen al trabajo policial. “Es muy importante su denuncia, la información que nos brindan es insumo para la investigación policial”, sostuvo.