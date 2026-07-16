Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta que ingresó a la vía exclusiva del Metropolitano, en la avenida Universitaria, en el distrito limeño de Comas.

De acuerdo con RPP, el fatal atropello quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la comuna. En las imágenes, a las que accedió RPP, se aprecia al adulto mayor cruzando la vía a la altura de la estación Los Ángeles, hasta que es embestido por una motocicleta que transitaba a gran velocidad.

El fuerte impacto provocó que el hombre saliera despedido varios metros y cayera violentamente sobre el asfalto. La víctima perdió la vida de manera inmediata.

Tras embestir a la víctima, el motociclista huyó de la escena y no prestó auxilio. La Policía Nacional ya inició las investigaciones para dar con el responsable.