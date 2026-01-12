Un violento ataque fue registrado en Comas, cuando un hombre fue perseguido y apuñalado al interior de un spa, frente a la mirada atónita de los clientes. El hecho ocurrió en un local ubicado en la calle Eduardo Dibós de la zona norte de Lima.

La víctima buscaba refugio tras ser perseguido largas cuadras por dos sujetos. Cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar a la víctima resistiéndose a ser atrapado. Sin embargo no logró escapar de sus atacantes y fue apuñalado tres veces en diferentes partes del cuerpo.

El aterrador suceso fue presenciado por las trabajadoras del centro estético quienes estaban atendiendo a dos clientas. Al percatarse de la agresión, ambas usuarias salieron huyendo del lugar para ponerse a salvo.

Tras el violento ataque, los agresores se dieron a la fuga en dirección a la cuadra 1 de la calle Eduardo Dibós. Paralelamente, la víctima abandonó el salón y caminó hasta una pollería en busca de ayuda mientras se desangraba a causa de las lesiones.

El agredido fue auxiliado por transeúntes y trasladado a un hospital cercano para atender sus heridas. Algunos residentes relataron que el atacante quien portaba un cuchillo actuó con total frialdad.

Mientras tanto la PNP aseguró que se continua investigando los hechos y que se solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Los vecinos aseguraron que esta no es la primer vez que sucede algo similar como este hecho y exhortaron a las autoridades a realizar patrullajes constantes para disminuir los atentados.



