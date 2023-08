Familiares del niño de cuatro años que falleció tras quedar atrapado por el derrumbe de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Cautivo de Ayabaca, Collique, en el distrito de Comas, solicitan el apoyo de las autoridades.

Yesenia, la madre del menor, mencionó que actualmente está viviendo junto a su madre en una carpa que les han proporcionado de manera temporal. Sin embargo, esperan que el municipio les brinde algún respaldo.

“Todo se perdió, yo trabajo en doble turno para poder solventar en casa, a mi mamá porque no trabaja. Llegué a mi casa y no encontré más a mi bebé. Me había ido a trabajar a las 8 am. hasta las 10 pm. que salgo”, indicó a América Noticias.