Un empresario identificado como Roberto Carlos Maraví Ávalos, de 46 años y dedicado a la venta de ropa y zapatillas, cayó muerto por disparos cuando lavaba su vehículo frente a su domicilio en calle Las Fresas. El hecho ocurrió este lunes mientras su hijo menor de 6 años observó el crimen desde una ventana. Un can del vecindario al que conocían como “Doki” acudió en su auxilio y terminó también baleado por los sicarios.

Una pareja en moto lineal negra se acercó al empresario y abrió fuego contra él mientras lavaba su vehículo. La víctima corrió cerca de 100 metros en intento de escape, pero los sicarios la persiguieron hasta rematarla en la vía pública de Comas.

Los delincuentes se llevaron el teléfono y el arma de defensa personal que guardaba en el auto, según confirmó la viuda, quien descartó cualquier aviso de extorsión pese al giro comercial de la víctima. Aun así, la ahora sola madre intuye pistas sobre posibles responsables por la naturaleza del robo.​

Tras recibir la trágica noticia, la mujer ingresó a su vivienda desesperada y su menor hijo relató lo que presenció.

“Mamá, desde la ventana vi a un chico y una chica en moto negra que le dispararon a papá”, confesó la viuda.

La Policía acordonó el área en medio de la escalada de violencia pese al estado de emergencia declarado.​