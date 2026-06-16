Las elevadas temperaturas que continúan registrándose en Lima y otras zonas de la costa peruana vienen generando consecuencias económicas en diversos sectores. Uno de los más afectados es el emporio comercial de Gamarra, cuyos empresarios reportan una fuerte caída en la venta de prendas de otoño e invierno debido a que el clima cálido se mantiene pese al avance de la temporada.

La situación está relacionada con la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano. Este evento ha provocado condiciones térmicas por encima de los valores habituales, reduciendo la necesidad de adquirir ropa de abrigo y afectando directamente a miles de comerciantes y productores textiles.

Comerciantes prevén millonarias pérdidas

La presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó durante una entrevista en RPP, que los empresarios del sector comenzaron a prepararse para la campaña de otoño e invierno desde los primeros meses del año. Sin embargo, la continuidad de las altas temperaturas ha impedido que la demanda esperada se materialice.

“La estimación que nosotros habíamos hecho es un impacto de 600 millones de soles. Y, lamentablemente, ya con la confirmación de Senamhi, esto lamentablemente va se va a dar, porque no vamos a tener invierno”, refirió.

Ante el bajo movimiento comercial, los empresarios han optado por reducir al máximo los precios de sus productos. En esa línea, la representante empresarial también indicó que varias tiendas están aplicando promociones adicionales como ofertas de 40% y 50% de descuento para incentivar las compras.

¿Cuánto durará el verano en la capital?

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informó en su más reciente reporte que las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero podrían mantenerse durante los próximos meses. Según sus estimaciones, este evento alcanzaría una intensidad entre moderada y fuerte durante el verano de 2027.

El organismo detalló que existe un 48 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte en ese periodo. Asimismo, indicó que la posibilidad de que se presente con intensidad moderada llega al 46 %.

La entidad explicó que estas proyecciones se elaboraron luego de evaluar el comportamiento reciente del océano y la atmósfera en el Pacífico Tropical. También se tomaron en cuenta los resultados de modelos climáticos nacionales e internacionales.

“Para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), El Niño se desarrollaría desde junio de 2026 hasta marzo de 2027, inclusive, con mayor probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte de noviembre a diciembre del presente año”, se lee en su informe.

El reporte también señala que durante el trimestre comprendido entre junio y agosto persistirán temperaturas superiores a los promedios históricos a lo largo de la costa peruana. Esta situación estaría vinculada al calentamiento de las aguas marinas frente al litoral.

Por otro lado, el ENFEN advirtió que el incremento de las condiciones cálidas continuará generando cambios en la distribución de recursos marinos. Entre ellos figura la alteración del comportamiento de la anchoveta correspondiente al stock norte-centro.

La entidad también reportó la presencia de especies de peces asociadas a aguas cálidas en sectores del litoral peruano. Esta situación podría continuar mientras persistan las anomalías térmicas registradas en el océano.

Comunicado ENFEN.