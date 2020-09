Un problema que parece eterno. Seis meses después del brote del coronavirus en el país, los comerciantes informales de La Parada, en La Victoria, siguen sin ser reubicados.

Con pancartas y flores, protagonizaron ayer una marcha fúnebre en honor a sus compañeros fallecidos por COVID-19 y pidieron a las autoridades concretar su traslado a la “Tierra Prometida” en Santa Anita.

“¿Por qué Surquillo sí y La Victoria no?”, reclamó Edson Tinoco, representante de los comerciantes informales de La Parada, en referencia a la reciente reubicación de ambulantes en el Parque San Felipe de Surquillo, tras la gestión de su alcalde, la empresa privada y el Ejecutivo.

Sin embargo, las autoridades involucradas en el problema de La Parada, los alcaldes George Forsyth, de La Victoria, Jorge Muñoz, de Lima, y José Luis Nole, de Santa Anita- no se ponen de acuerdo.

EXCEPCIÓN. Consultado sobre el tema, Jorge Muñoz pidió al Ejecutivo una norma excepcional para reubicar a los ambulantes en la “Tierra Prometida”, ante la negativa de José Luis Nole de otorgar la licencia de funcionamiento.

Nole, por su parte, reiteró que no dará autorización porque, de hacerlo, pondría en riesgo la seguridad sanitaria de sus vecinos. Refirió que el ex premier Vicente Zeballos entendió la necesidad de construir un parque temático y que el Ejecutivo no puede vulnerar las competencias municipales.

Señaló que en su momento planteó a Lima y a La Victoria “cortar a la madre de la informalidad” reubicando en el mercado mayorista de Santa Anita a los agricultores de hortalizas de 28 de Julio que abastecen a los minoristas de La Parada, pero su propuesta no fue atendida.

ILEGAL. El abogado Julio César Castiglioni señaló que la solicitud de Muñoz es “ilegal” y el Ejecutivo, de hacerlo, incurriría en el delito de usurpación agravada.

En tanto, George Forsyth evitó pronunciarse sobre el tema, pero la municipalidad indicó que envió reiterados oficios a Lima para concretar el traslado a la “Tierra Prometida”.

Mercado es un foco de contagio para todo Lima.