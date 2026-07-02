Un conductor de una cúster de transporte informal murió tras ser baleado durante una intervención policial en San Juan de Miraflores (SJM), luego de que, presuntamente, intentara atropellar al agente que lo intervenía.

De acuerdo con la Policía Nacional, la unidad fue intervenida en la intersección de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias tras ser detectada realizando maniobras temerarias por un efectivo que realizaba patrullaje y supervisión en la zona.

Según el parte policial, en el momento de la intervención la cobradora bajó del vehículo y agredió físicamente al efectivo policial.

Las cámaras de seguridad captaron la agresión. Instantes después, la mujer subió nuevamente a la cúster y el conductor continuó la marcha, presuntamente con la intención de atropellar al policía, por lo que el efectivo disparó su arma de reglamento e hirió al chofer en el muslo izquierdo, de acuerdo con la versión policial.

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En otro video se observa al vehículo circulando a gran velocidad, perseguido por una motocicleta de la Policía. Tras detenerse por unos segundos y permitir el descenso de un pasajero, la unidad vuelve a avanzar y termina impactando contra un automóvil estacionado y una motocicleta donde dos personas conversaban, provocando el desprendimiento del parabrisas delantero de la cúster.

Luego del accidente, el conductor bajó del vehículo y fue intervenido por el agente policial.

El conductor fue llevado de urgencia a la clínica Santa Martha del Sur, donde el médico de turno certificó que ingresó sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Lisandro José Arellano, de 25 años, de nacionalidad venezolana. Según la Policía, no tenía requisitorias vigentes, aunque figuraba una denuncia por presunta tenencia ilegal de armas de fuego, presentada en octubre de 2025.

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El caso por la muerte del conductor José Arellano sigue en investigación a cargo del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores. Según las pesquisas, habría sido baleado tras presuntamente intentar huir de una intervención policial en la avenida Canevaro.

Como parte de las investigaciones, el suboficial de la Policía Nacional Alex Oblitas Chambi, responsable del operativo, se presentó en la sede policial para rendir su manifestación sobre lo ocurrido.

El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez De La Cruz, dijo a RPP que el agente que realizó el disparo afirmó haber actuado en defensa propia, tras un presunto intento de atropello por parte del chofer.

“Él tiene el respaldo del sector interior y de la Policía Nacional del Perú, por eso es que estamos interviniendo, porque consideramos que la intervención fue dentro del marco de la ley. Yo converso con él y me dice: ‘mi general, este señor, en el momento de la huida, me ha atropellado’. Efectivamente, ya el día de hoy contamos con el certificado médico legal, entonces, confirma este hecho con alguna tentativa de atropellarlo y por ese motivo se justifica el uso del arma letal”, manifestó.

El defensor de la Policía Nacional precisó que el certificado médico-legal concluyó que el suboficial Oblitas sufrió golpes en la pierna izquierda y el pie, motivo por el cual recibió cinco días de descanso médico. Las lesiones estarían relacionadas con el presunto intento de atropello por parte del conductor durante la intervención.