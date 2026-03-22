La Policía Nacional del Perú intervino a Renzo Jesús Novoa Odicio, de 41 años, luego de que la camioneta que conducía atropellara a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió durante la jornada nocturna de recolección de residuos, en la intersección del jirón Huancavelica con la avenida Alfonso Ugarte.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Lima y medios locales, el vehículo, una camioneta gris Haval H6 de placa BNM-397, primero se estrelló contra una pared y luego embistió a los operarios municipales. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del impacto.

Dosaje positivo y liberación del conductor

Tras el accidente, el conductor fue llevado a la comisaría para las diligencias iniciales. Según Latina Noticias, Novoa fue liberado pese a que la prueba de alcoholemia arrojó resultado positivo. En la misma línea, Héctor Isaís Salvatierra Rivera, subgerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, cuestionó la decisión policial y declaró que “el resultado del dosaje ha sido positivo”.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó oficialmente que los tres trabajadores fueron atendidos tras el atropello y que recibirían seguimiento médico. RPP reportó además que los operarios fueron dados de alta durante la madrugada del sábado, aunque serán reevaluados en los próximos días.

¡Indignante! Tras el atropello a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima que fueron arrollados por un vehículo fuera de control, el conductor de esta unidad fue liberado. Más información vía @Latina_Noticias. pic.twitter.com/TuchVoe6hN — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 21, 2026

Qué se sabe del atropello en Cercado de Lima

El accidente se registró alrededor de las 10:30 p. m. del viernes 20 de marzo, mientras los trabajadores realizaban labores de limpieza en la vía pública. Diversos reportes coinciden en que el conductor perdió el control del vehículo antes de impactar contra la infraestructura y arrollar a los obreros.

Los trabajadores heridos fueron identificados por medios locales como Luis Ángel Campos Sánchez, Javier Armando Cortez Panez y Luis Miller Campos Urquia. La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades por el atropello y la liberación posterior del conductor.