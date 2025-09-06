Una conductora perdió el control de su vehículo tras confundir el freno con el acelerador y terminó empotrándose contra un restaurante en el distrito de La Molina. El accidente ocurrió a las 6:30 a. m., sin dejar personas heridas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el general Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana, el vehículo atravesó la reja metálica y la puerta enrollable del local, causando severos daños materiales. El restaurante estaba cerrado al momento del impacto, lo que evitó consecuencias mayores.

El impacto destruyó por completo la reja de seguridad, la puerta enrollable del ingreso y afectó también el medidor de luz del establecimiento. Personal de Luz del Sur acudió para cortar la energía y evitar riesgos eléctricos.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada a la comisaría de Santa Felicia, donde se le practicará el examen toxicológico y se realizarán las diligencias correspondientes. La mujer explicó que intentaba estacionar cuando, por error, presionó el acelerador en lugar del freno.