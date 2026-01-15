La Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto una grave precariedad operativa en la Policía Nacional del Perú (PNP): 1.730 vehículos inoperativos, 1.823 computadoras malogradas y decenas de comisarías en estado crítico.

La revisión, denominada “Comisarías Básicas PNP 2025”, se realizó entre octubre y noviembre del 2025 e incluyó 485 dependencias policiales a nivel nacional. El resultado fue contundente: 2.582 situaciones adversas que comprometen seriamente la capacidad de respuesta policial.

El informe cobró especial relevancia tras el colapso parcial del techo de la comisaría de Surquillo, hecho que evidenció las condiciones riesgosas en las que laboran cientos de efectivos. Lima Metropolitana, Áncash, Puno, Ayacucho y Cajamarca concentran la mayor cantidad de delegaciones con deficiencias, superando el millar de comisarías afectadas.

PATRULLEROS

Uno de los puntos más críticos es el parque automotor. De los 4.121 vehículos inspeccionados, entre patrulleros, motocicletas y camionetas, la mitad permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento, lo que reduce el patrullaje y debilita la respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

La situación se agrava con el colapso de los equipos informáticos. De 6.835 computadoras evaluadas, más de una cuarta parte está inoperativa. A ello se suman 2.132 impresoras y 141 escáneres dañados, lo que retrasa denuncias, investigaciones y trámites administrativos.

El informe también alerta sobre la escasez y deterioro de chalecos antibalas, muchos de ellos vencidos o inutilizables, exponiendo al personal policial durante intervenciones.