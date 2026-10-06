La Corte Suprema dio luz verde a la solicitud dirigida a las autoridades judiciales de Paraguay para ampliar la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien será procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y extorsión, en agravio del Estado y otros.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “procedente” la solicitud presentada el pasado 3 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la cual se pidió requerir a las autoridades judiciales de Paraguay la ampliación de la extradición de Moreno Hernández.

Por estos hechos, Moreno Hernández, señalado como cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, deberá responder ante la justicia peruana por 26 hechos ocurridos entre 2022 y 2025 en diferentes distritos de Lima, como Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo.

Entre los hechos que se le atribuyen se encuentran los homicidios de Moisés Trujillo, presidente de la Asociación de Transportes Unidos Señor de los Milagros; Bruno Sebastián, tesorero del centro comercial “Mega 80”; y Nelson Lázaro, quien se desempeñaba como mototaxista.

En ese sentido, se le atribuyen los homicidios de Jhon Rojas y William Cruz, así como el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, en perjuicio del cantante Bill Sánchez Orosco y otros ciudadanos.

En tanto, también se le atribuyen actos delictivos contra empresas de transporte, centros comerciales y otros negocios, además de la distribución y venta de polladas y chuletadas bajo amenazas o mediante imposición.