Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), informó este jueves en que la entidad aún está a la espera de que el Pleno del Congreso debata y apruebe la ley de la doble percepción para médicos, lo que consideró ayudará a garantizar la atención de la población, sobre todo por la alta tasa de contagios del personal médico en esta tercera ola.

“En los hospitales y los centros de salud de primer nivel hay una alta tasa de contagios del personal médico. […] Lamentablemente, hasta esta fecha, el Congreso no aprueba la ley de la doble percepción, porque nos estamos quedando sin médicos. […] Esa Ley implica que un médico puede trabajar en el Seguro Social y en el Minsa, sus 150 horas. En provincias no hay especialistas, ¿quiénes van a atender?”, explicó en RPP.

En otro momento, Urquizo saludó el levantamiento del toque de queda y la exigencia del carné con tres dosis para personas mayores de 40 años en espacio cerrados, dispuestos ayer por el Ministerio de Salud (Minsa).

“El toque de queda hace tiempo tenían que retirarlo porque no cumplía el objetivo de que la gente no se contagie. Esa medida que tomaron por Año Nuevo no ha evitado que la gente se contagie, la gente igual se ha reunido en ambientes más cerrados y de repente más horas para que el toque de queda sea a las 11 p.m. y se amanecieron”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Tercera ola del COVID-19: estos son los alimentos que deberías consumir para combatir los estragos de la enfermedad

En el caso de la exigencia del carné de vacunación, dijo que la medida ayudó a que más del 80% de la población general ya tenga sus dos dosis y refuerzos, aunque este último todavía esta en 26%.

Urquizo felicitó además el inicio de la vacunación de menores de entre 5 y 11 años, pero recomendó a las autoridades del sector salud cambiar la estrategia de horarios para que los padres no tengan que madrugar y hacer largas colas, exponiéndose al contagio en las afueras de los centros de vacunación.

VIDEO RECOMENDADO

Impedimento de salida del país para el presidente de Repsol https://www.latina.pe/noticias