Miguel Ángel Silva Ordóñez, trabajador de la Municipalidad de Miraflores, confesó su participación en el secuestro, asalto y asesinato de la cambista Rosario Suárez Lizana, cuyo cuerpo fue hallado el último domingo en la avenida Industrial de Lurín.

El ‘Negro Miguel’ como es conocido Silva Ordóñez fue detenido la tarde del lunes 22 y fue durante el allanamiento a su vivienda, situada en el distrito de Santiago de Surco donde decidió confesar, informó el noticiero América Noticias. Durante el breve interrogatorio por parte de agentes de la Policía Nacional en el marco de esa diligencia, el implicado reveló que fue él quien compró el producto veterinario que fue usado con la víctima.

Conversación

Policía: Ese químico, ¿dónde lo compraste?

Miguel Silva: En una veterinaria

Policía: ¿Cómo se llama?

Miguel Silva: Era sedante para dormir perros.

Policía: ¿Eso le pusieron antes de cogotearla o después?

Miguel Silva: Antes.

El empleado de la comuna de Miraflores también contó que conoció al otro implicado en el asesinato identificado como Nil Michael Casara Gonzales (47), conocido como ‘El chato Nil’, cuando trabajaban juntos como serenos en la Municipalidad de Barranco. Silva aseguró que junto a este sujeto estrangularon a la cambista Rosario Suárez Lizana.

Conversación

Policía: ¿Se te pasa la mano cuando la cogeteas?

Miguel Silva: Sí. Ha sido entre el chato y yo.

Policía: ¿Dónde lo has botado [el cadáver]?

Miguel Silva: No conozco la zona, pero ha sido alejado de acá. Para el sur.

Por su parte, el tercer implicado identificado como Luis Jorge Cáceres Bardales (conductor del auto donde secuestraron a la cambista) intentó deslindar responsabilidad. “Yo no he sido. Yo he sido amenazado”, dijo al ser detenido.

No obstante, indicó que todo fue planificado. “Una semana antes se habían reunido con ‘el chato Nil’ y ‘el negro Miguel’. Es este último el negro que hace el reglaje, el acercamiento y hace una coartada para tener a esta señora bajo su merced, su control”, detalló.

El coronel PNP Franco Moreno, jefe de la división de secuestros (Divise) detalló que tanto Luis Jorge Cáceres y Nil Michael Casara Gonzales, otro de los implicados en el crimen de la cambista, coinciden en que Miguel Ángel Silva Ordóñez, empleado de la Municipalidad de Miraflores, fue “la persona que planificó la muerte” de Rosario Suárez.

Según la investigación, Silva Ordóñez fue quien contactó a la cambista para supuestamente realizar la venta de 40 mil dólares en una calle de Miraflores. La víctima tenía amistad con el sujeto desde 2019, por lo que se mostró confiada en concretar la transacción sin ningún tipo de peligro.

