La crisis energética que atraviesa el país continua dejando un impacto visible en los bolsillos de los consumidores limeños. Esta vez, el sector alimentario sufre las consecuencias del desabastecimiento de gas, los mercados mayoristas registran alzas sostenidas en productos de primera necesidad, impulsadas tanto por daños en los cultivos de la sierra central como por el encarecimiento del combustible.

En el mercado mayorista de Unicachi, en Comas, se constató que varios alimentos básicos elevaron su precio en las últimas semanas. La combinación de factores climáticos y logísticos genera un panorama de incertidumbre para comerciantes y familias que dependen de estos espacios para abastecerse.

¿Qué alimentos registraron alza en sus precios?

El kilo de pollo se comercializa actualmente a S/ 12.50 en el mercado mayorista, cifra que se sostiene desde hace aproximadamente tres semanas. Antes de ese periodo, el producto ya había experimentado un primer ajuste al pasar de su precio anterior a S/ 11.50 el kilo.

La cebolla también registró un incremento notorio al pasar de S/ 10 a S/ 12.50 los cinco kilos. El camote sufrió una variación similar al subir de S/ 10 a S/ 14 por la misma cantidad.

La arveja protagonizó el aumento más pronunciado entre los productos relevados, al trepar de S/ 3 a S/ 10 por kilo. La papa amarilla, por su parte, subió un sol por kilo en los puestos minoristas y se cotiza a S/ 20 al por mayor.

Negocios de comida también son afectados

El alza del balón de gas representa un golpe adicional para los comerciantes que dependen de este insumo para operar diariamente. El recipiente que semanas atrás se adquiría por alrededor de S/ 50 ya acumula varios soles de incremento en las últimas compras.

Puestos de desayunos, juguerías y pequeños restaurantes en mercados populares enfrentan mayores costos sin poder trasladarlos aún al consumidor. En el mercado Campo Ferial Huáscar de Surquillo, los vendedores mantienen sus precios para no alejar a su clientela habitual, aunque reconocen que esa decisión reduce su margen de ganancia día a día.

Contraste de precios

En el mercado de Magdalena la situación tomó otro curso, donde el precio del menú ya registró un ajuste al alza. La escasez de gas natural vehicular y GLP en simultáneo aceleró esa decisión entre los comerciantes del lugar.

El impacto del combustible no se limita a los negocios de comida, sino que alcanza toda la cadena de distribución de alimentos. Productores y transportistas advierten que el mayor costo del traslado desde las regiones productoras hacia Lima terminará reflejándose en el precio final de los productos.

Carnes, frutas, verduras y granos son los más expuestos a nuevos ajustes si los costos logísticos continúan en ascenso. Los comerciantes señalan que podrán sostener los precios actuales solo por un tiempo limitado antes de verse obligados a trasladar el aumento al consumidor.