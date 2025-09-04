El reciente sismo de magnitud 5.0 grados ocurrido el 2 de setiembre, con epicentro en Pisco recuerda la importancia de fortalecer la cultura de prevención en el Perú. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2025, se han registrado 582 sismos en el país.

En comparación con el 2024, cuando se reportaron 557 sismos en total, 39 de ellos ocurrieron en agosto, este año, solo en agosto se registraron más de 60 movimientos a nivel nacional.

Cinthya Arteta, subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de Rímac, enfatiza que la diferencia entre el caos y la seguridad durante un sismo radica en la preparación, destacando la importancia de conocer las zonas seguras y tener una mochila equipada para afrontar emergencias.

Durante un sismo, la recomendación principal es mantener la calma y evaluar la intensidad del movimiento. Si el temblor es leve o moderado, es más seguro permanecer dentro del edificio, alejándose de ventanas, estantes u objetos que puedan caer, ya que evacuar apresuradamente puede ser peligroso por la caída de vidrios, cables eléctricos u obstáculos.

En cambio, si el sismo es fuerte y afecta la estabilidad del lugar, se debe evacuar hacia una zona segura una vez que haya cesado el movimiento.

La preparación es esencial y incluye identificar previamente en interiores las zonas seguras como columnas, muros estructurales y habitaciones pequeñas reforzadas, y en exteriores evitar objetos peligrosos y buscar espacios abiertos.

En zonas costeras, señala que es es crucial trasladarse a áreas altas ante riesgo de tsunami. Además, contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, documentos, linterna, radio y mantas, mantenida en un lugar accesible y revisada periódicamente, puede ser vital para afrontar las primeras horas tras un sismo.