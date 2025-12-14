La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Salud (Minsa) y a otras entidades de Gobierno a tomar medidas y fortalecer sus capacidades ante la posible llegada de la gripe A H3N2 al Perú.

La entidad recomendó al sector fortalecer su vigilancia epidemiológica en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros llegados de Europa y Estados Unidos.

El denominado Viejo Continente y el país norteamericano son dos de los territorios más afectados por el brote de esta gripe.

“Se pide actualizar los planes de contingencia para la atención de enfermedades respiratorias agudas, asegurar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos, equipos de protección y de camas hospitalarias, especialmente en los hospitales de referencia”, detalló la Defensoría del Pueblo.

Situación

Asimismo, la entidad defensorial exhortó a las autoridades de Salud a intensificar las campañas de vacunación contra la influenza en menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

Además, puntualizó que es necesario garantizar la distribución oportuna de vacunas contra la influenza a todos los establecimientos de salud.

“El incremento de viajes por las festividades de fin de año podría ocasionar el ingreso de la nueva variante, por lo que insta a adoptar medidas preventivas inmediatas”, indicó la entidad defensorial en comunicado.

El último viernes, el ministro de Salud, Luis Quiroz, indicó que la variante de la influenza H3N2 -que ha generado un aumento de casos en países del hemisferio norte- no representa un riesgo mayor para el Perú.

Señaló que el incremento de casos está asociado principalmente a las bajas temperaturas que facilitan la propagación de virus.

“Es decir, es una influenza que no reviste ningún signo de alerta que debamos tener”, explicó Luis Quiroz durante una conferencia ante los medios de comunicación.