El 13 de febrero último a las 8:16 p.m. los operadores que monitoreaban el radar y a los aviones que estaban por aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez vieron como la pantalla presentaba fallas, de acuerdo a un informe de “Punto Final”.

El dominical dio cuenta que para evitar accidentes, los controladores tuvieron que llamar por radio a los pilotos para pedirles que se mantengan en el aire. Así, los controladores estuvieron a oscuras por al menos 34 minutos. Ello a pesar que el Jorge Chávez es el aeropuerto más importante del Perú.

Este hecho recuerda al 2022, cuando en el aeropuerto tres bomberos fallecieron.

El documento denominado RAI (Reporte de Accidente o Incidente), emitido tras el hecho, describe el evento como “Radar Lima inoperativo”, es decir el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se quedó sin la señal del radar por ese lapso de tiempo,

Sin la información vital del radar, los controladores tuvieron que usar un protocolo antiguo el 13 de febrero, es decir llamar a los pilotos para pedirles sus datos de ubicación.

En tanto, el gerente de Navegación Aérea, Mario Cerna, indicó a ”Punto Final” señaló que “lo importante es mencionar que este corte no impactó, es decir, no se afectaron los vuelos”. “Debido a la hora, no hubo tráfico, solo a dos naves se les avisó, es decir a dos naves se les hizo esperar en el aire. Sí, sí, hay una zona de espera”.

Ello pese a que fueron varios los aviones que se quedaron sin radar por ese lapso de tiempo.