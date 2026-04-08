La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial de 16 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Cuentas del miedo’, acusada de extorsionar a nueve empresas de transporte público en Lima desde 2023, según detalló el Ministerio Público.

El operativo se ejecutó de manera simultánea en ocho distritos de Lima, donde agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministerio Público allanaron 20 inmuebles y tres celdas penitenciarias, con el objetivo de incautar evidencias vinculadas a la investigación.

La diligencia estuvo a cargo del Equipo 4, liderado por la fiscal provincial Lissette Romero Carrillo.

Operaban desde 2023 con amenazas por WhatsApp

Según la investigación fiscal, la red criminal inició sus operaciones en septiembre de 2023, utilizando mensajes intimidatorios por WhatsApp para exigir pagos a empresas de transporte cuyas rutas cubrían desde San Martín de Porres hasta Lurín.

Entre las empresas afectadas figuran:

Etupsa 73

Rápido VIP S. A.

El Rápido S. A.

Otras compañías de transporte público

Los delincuentes exigían S/ 10 000 como pago inicial denominado “inscripción” y luego cuotas quincenales de S/ 8 500 para evitar ataques contra choferes o unidades.

Entre los años 2023 y 2025, la organización habría obtenido S/ 9 149 223.12 mediante el cobro de cupos.

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Allanamientos incluyeron penales y distritos de Lima

El megaoperativo incluyó allanamientos en los distritos de:

San Juan de Miraflores

Villa María del Triunfo

Lurigancho

Ancón

Carabayllo

San Martín de Porres

Miraflores

Cercado de Lima

Asimismo, se realizaron intervenciones en dos celdas del penal de Chorrillos y una en el penal de Lurigancho.

De acuerdo con el teniente general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Nacional, la Policía aplicó técnicas especiales que permitieron seguir la trazabilidad del dinero ilícito.

“Se ha levantado el secreto de las informaciones; por eso es que se ha pedido la detención de estas personas con la evidencia necesaria para proceder a su detención”, señaló a RPP.

Red usaba casas de apuestas y casinos para lavar dinero

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien participó en el operativo, explicó que la organización utilizaba casas de apuestas y casinos para ocultar el origen ilícito del dinero.

Según indicó, las víctimas eran obligadas a realizar pagos en cuentas vinculadas a estas plataformas, lo que facilitaba las transferencias y el retiro de fondos.

Además, se identificó que uno de los investigados, Anthony Villaverde, realizó depósitos del dinero ilícito en empresas dedicadas a apuestas deportivas y juegos de casino.

La organización estaba estructurada en cuatro clanes familiares, con gestores ubicados incluso en España y Brasil, quienes recibían directamente los fondos producto de las extorsiones.

Un oficial del Ejército y un chofer entre los detenidos

Entre los detenidos figura un oficial del Ejército, intervenido en el cuartel de Chorrillos, así como un chofer vinculado a la empresa ‘Los Rojitos’, consorcio que ha sido víctima de diversos atentados criminales.

Según la Policía, algunos integrantes ocupaban roles clave dentro de la estructura criminal, considerados de alto valor para la investigación.

Asimismo, se informó que la organización utilizaba distintos nombres para ejecutar sus amenazas, entre ellos:

‘Los Norteños’

‘Los Injertos del Cono Norte’

‘Los Trujillanos’

‘Los Mexicanos’

‘Los Papis’

Los 18 detenidos permanecerán bajo detención preliminar por 15 días, mientras continúan las diligencias fiscales.