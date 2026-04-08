Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, la Policía Nacional del Perú desarrolló 24,009 intervenciones en distintas regiones del país como parte de las acciones contra la delincuencia, según informó el comandante general Óscar Arriola.

Durante estas operaciones se logró la captura de 5,423 ciudadanos peruanos y 239 extranjeros por diversos delitos, además de la detención de 1,339 personas que contaban con requisitoria vigente. Asimismo, se desarticularon 5 organizaciones criminales y 274 bandas delictivas.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, se incautaron 87 kilos de clorhidrato de cocaína y 618 kilos de marihuana, junto a miles de envoltorios destinados al microcomercio.

También se decomisaron 18,724 cartuchos de dinamita, 114 armas de fuego y se recuperaron 295 vehículos con reporte de robo.

¡Golpe directo al crimen! 👊🏻



En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, la @PoliciaPeru ejecutó, del 31 de marzo al 7 de abril, más de 24 000 operativos en todo el país, logrando desbaratar 274 bandas y cinco organizaciones criminales. pic.twitter.com/Zcbm3b631i — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 8, 2026

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