El candidato presidencial Wolfgang Grozo por el Partido Político Integridad Democrática llegó a Arequipa para el cierre de su campaña electoral. En conferencia de prensa realizada en el local de campaña ubicado en la avenida Independencia aseguró que negó en su momento a Zamir Villaverde por vergüenza, debido a la presunta entrega de miles de dólares al expresidente Pedro Castillo a través del exministro del MTC Juan Silva.

“(Villaverde) se me acercó hace años atrás y que cuando supe quién era este señor cuestionado me alejé completamente. El error lo he aceptado como ser humano que soy, fue por eso que lo rechacé, lo negué por vergüenza y lo quiero decir,… a mí no me une ninguna amistad a ese señor”, manifestó.

Cabe señalar que estos vínculos se hicieron conocidos por chats filtrados en los que se mencionó un reconocimiento recibido por Grozo en Arequipa, este galardón fue entregado en pandemia por el entonces alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, a quien el candidato negó conocer.

“Fue porque en la pandemia fui el general que estuvo todos los días en la calle, 24 horas cuidando el control territorial de todos los peruanos”, señaló. Grozo añadió que esta medalla se le entregó de manera virtual y no tenía conocimiento de ello hasta que lo recibió.

PROMETE CADENA PERPETUA A SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN

De otro lado, el candidato presidencial aseguró que la primera ley que se hará realidad en un eventual gobierno suyo será el establecer cadena perpetua para los funcionarios y autoridades corruptos, no obstante, señaló que esto solo se hará realidad a través del Congreso.

Asimismo, expresó que se hará revisión de una serie de leyes aprobadas por el actual Congreso que mellan la lucha contra el crimen organizado como la inmunidad parlamentaria, la pérdida de dominio, las investigaciones a las bandas criminales, entre otras.