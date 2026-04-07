La campaña electoral llega a su fin y, de acuerdo con la ley electoral, el último día para realizar actos proselitistas es el jueves 9 de abril. Así, se prevé que los cierres empezarán en los próximos días.

Confirmados

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), cerrará el miércoles 8 de abril en la Plaza 2 de Mayo. Al día siguiente será el grueso de clausuras electorales.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tendrá una actividad proselitista en Villa el Salvador, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) hará lo propio en la Av. de la Peruanidad, en Jesús María. Carlos Álvarez (País Para Todos) se reunirá con sus militantes en San Juan de Lurigancho.

Jorge Nieto (Buen Gobierno) clausurará su campaña el 9 de abril pero, hasta el cierre de esta nota, no se había informado dónde se realizaría esta actividad. Alfonso López Chau (Ahora Nación) también tendrá un evento el jueves 9 en el Cercado de Lima. César Acuña (Alianza para el Progreso), estará en Trujillo el mismo día.

Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, realizó ayer su cierre, en Puno. No se sabe si hará otra jornada similar en Lima.

Al cierre de esta nota, Wolfgang Grozo (Integridad y Desarrollo) aún no decidía si su actividad será en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador. Lo único definido es la fecha: jueves 9. José Luna (Podemos Perú) también convocará a sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho ese mismo día.

El resto de partidos aún no han informado dónde será su cierre de campaña. El JNE recordó que el silencio electoral empieza a las 00:00 horas del 10 de abril.