El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), Enrique Valderrama, recorrió ayer Trujillo en lo que fue su última actividad proselitista en el norte del país. El postulante aprovechó su visita para dar a conocer sus propuestas y lanzar cuestionamientos hacia su rival político: el exgobernador y actual aspirante al sillón de Pizarro por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

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CAMPAÑA

Valderrama arribó a la región el domingo, que realizó un mitin en Huamachuco (Sánchez Carrión).

Ayer, en tanto, estuvo en Trujillo y recorrió sus principales calles. Luego, sostuvo una reunión con sus militantes en el local del Apra situado en el centro de la ciudad.

Durante su estadía en la capital liberteña, el aprista cuestionó los gobiernos apepistas en la región. “Hay mucho por hacer en La Libertad, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y grandes proyectos de infraestructura. La Libertad ha sido abandonada por APP en los últimos tiempos y el Apra tiene que volver para hacer las obras y la justicia social”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que entre sus principales propuestas está la pacificación de Trujillo. Para ello, según dijo, plantea realizar un “shock de seguridad”, que consiste en repotenciar a la Policía -creando grupos especiales de inteligencia para capturar a cabecillas de redes criminales-, incrementar el número de agentes e invertir en seguridad ciudadana.

Valderrama también cuestionó el sistema de salud que se aplica en el país. Según dijo, ese sector está golpeado porque “el señor Acuña lo ha capturado”. “Ha hecho, lamentablemente del sector salud, su botín personal, su caja chica, poniendo directores, poniendo jefes, y creo que esto debe culminar”, afirmó.

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MITIN

La dirigencia de APP, por su parte, anunció que hoy dará detalles del mitin de cierre de campaña que realizará César Acuña en la explanada del coliseo Gran Chimú el 9 de abril.