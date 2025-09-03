Durante labores de excavación para instalar gas natural en Surco, obreros encontraron vestigios vinculados a la cultura Ichma. El hallazgo se produjo en la zona del golf Los Incas, lo que obligó a detener los trabajos y notificar a las autoridades competentes en patrimonio.

En el área se identificaron dos sectores con contextos funerarios conformados por piezas de alfarería y formas de entierro características de dicha cultura, que ocupó gran parte de lo que hoy es Lima Metropolitana entre los siglos XIII y XV.

Jesús Bahamonde, responsable del Plan de Monitoreo de Arqueología en Cálidda, explicó que la intervención exigió un cuidado especial en los métodos aplicados.

El especialista detalló que el reporte se elaboró la semana pasada, mientras que las excavaciones arqueológicas y la evaluación de materiales iniciaron después, ampliando así el registro sobre las prácticas funerarias de la cultura Ichma.