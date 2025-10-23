Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el distrito de San Juan de Lurigancho, a dos presuntos miembros de la organización criminal implicada en las amenazas contra la fiscal Margarita Haro.

El coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, informó que los detenidos fueron identificados como Anthony Serba Gaspar (25), alias ‘Gordo Tobi’, y un menor de 17 años conocido como ‘Ñongo’.

Según RPP, el alto mando policial indicó que ambos sujetos pertenecerían a la banda criminal ‘La Nueva Generación de Huáscar’, liderada por el delincuente conocido como ‘El Colocho’, a quien la fiscal Haro señaló como el autor de las amenazas en su contra.

El coronel Flores señaló que el cabecilla de la organización se encuentra plenamente identificado, aunque aún no ha sido capturado. No obstante, consideró que la detención de ‘Gordo Tobi’ y ‘Ñongo’ será clave para ubicarlo.

La captura de ‘Gordo Tobi’ y ‘Ñongo’ se produjo durante un operativo que incluyó el allanamiento de tres viviendas en San Juan de Lurigancho. En la intervención, se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, un cartucho de dinamita, tarjetas vinculadas a préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, entre otros.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde continúan las diligencias correspondientes.

Margarita Haro: “Me han dicho que en 24 horas tengo que dejar de ser fiscal”

Margarita Haro Pinto, fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, hizo pública una grave denuncia al afirmar que ha sido objeto de amenazas de muerte y extorsiones por parte de las organizaciones criminales que investiga. De acuerdo con la representante del Ministerio Público, integrantes de las bandas Los Chuckys de Juan Pablo II y Los Pepes habrían intentado intimidarla para que abandone los casos en su contra.

“Me han dicho que en 24 horas tengo que dejar de ser fiscal”, sostuvo en una entrevista a Panorama, donde detalló que los mensajes extorsivos fueron enviados directamente a su teléfono celular.

La magistrada señaló que las amenazas provendrían de la organización criminal “Los Pepes”, encabezada por un sujeto apodado “El Colocho”, quien le exige apartarse del caso bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

“Dicha persona me amenaza de atentar contra mi integridad si no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan de Lurigancho y, específicamente, del caso Los Chuckys”, señaló Haro, en alusión a la investigación que encabeza contra varios presuntos miembros de dicha organización criminal, entre ellos Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones y Giovanna Lara Quiñones.

Desde el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, la fiscal Margarita Haro lidera una investigación por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a organización criminal. Su denuncia revela los serios peligros a los que se exponen los operadores de justicia en la lucha contra el crimen organizado en Lima Este.