La Municipalidad de Lima realiza este sábado 7 de febrero una feria gastronómica, artesanal y de productores de pisco en los alrededores de la Plaza Mayor, con la participación de 25 expositores.

Como se sabe, el Día Nacional del Pisco Sour se celebra en Perú cada primer sábado de febrero (7 de febrero de 2026) para homenajear a la bebida bandera, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2007.

El público podrá ingresar de manera gratuita y disfrutar de presentaciones artísticas, activaciones con premios y el acto de premiación del concurso “El mejor pisco sour innovador”, en el que establecimientos reconocidos presentarán sus propuestas seleccionadas en escena.

Como parte de las actividades centrales, se puede acceder a la degustación gratuita de 5,000 copitas de pisco sour y chilcano de pisco , a cargo de productores nacionales.

La jornada culminará con el concierto “Festival del Pisco Sour”, que se desarrollará hasta la medianoche con espectáculos musicales, proyecciones audiovisuales y atracciones dirigidas a toda la familia.

El evento a cargo a Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo de la comuna limeña, busca promover la oferta cultural y productiva vinculada a la bebida bandera del país.