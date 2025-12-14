Dura sanción. El Poder Judicial dictó 30 años de prisión contra Joshua Huamán, el sujeto que asesinó a su expareja, la enfermera Kimberlit Tapia, en el distrito de Cieneguilla, en septiembre del 2024.

Además la justicia determinó que el ahora sentenciado debe pagar una reparación civil de S/ 250 mil a los familiares de la víctima, quienes encontrarán cierta paz con el encierro del comprobado criminal.

El colegiado dictó dicha sentencia tras comprobar que el sujeto atacó con un cuchillo a la jovencita.

Luego del crimen, Huamán seccionó el cuerpo y lo ocultó en un terreno baldío ubicado en el mismo distrito.

Pruebas

El fiscal adjunto provincial Michell Bernaola Pascual presentó medios probatorios, como el acta de escena del crimen con pruebas de luminol, la visualización de imágenes previas al asesinato y el acta de hallazgo del arma empleada.

Asimismo, mostró pericias psiquiátricas y psicológicas que determinaron que el acusado estaba consciente de sus actos y no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de discernimiento en el momento del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, Joshua Huamán y Kimberlit Tapia ingresaron al condominio Bahía, de Cieneguilla, el 7 de septiembre de 2024, acompañados por otras personas.

Los jóvenes iban a realizar una reunión. No obstante, al día siguiente, solo el joven salió del lugar. La joven estuvo desaparecida varios días.

La joven perdió contacto con su familia el mismo día que ingresó al condominio, lo que generó preocupación en sus padres. Ante la falta de noticias, la buscaron en su departamento, sin éxito.

Los familiares y los agentes de la Policía Nacional buscaron a la joven durante diez días, hasta que ubicaron su cuerpo descuartizado.

Vecinos de la zona habían asegurado que habían percibido un tremendo olor a quemado al día siguiente de cuando se realizó la fatal reunión.