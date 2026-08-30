La Policía Nacional informó sobre la detención del presunto responsable del asesinato de Betsy Mallma, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, ocurrido el pasado 28 de agosto en San Juan de Miraflores. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirincri, quienes identificaron al sospechoso como Zait Rafael Cayo Ganto, alias “Muecas”, de 20 años.

Los registros policiales atribuyen a Cayo Ganto antecedentes por robo agravado y posesión de armas de fuego. Además, figura una denuncia presentada en junio de este año por una presunta agresión contra una víctima.

De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque habría estado relacionado con una disputa vinculada al entorno criminal de la expareja de Mallma. La Policía investiga si el crimen fue ejecutado como una represalia relacionada con las actividades delictivas que se atribuyen a Jesús Ramos Tito, conocido como “La Polla”.

🚨 Tras un eficiente operativo ejecutado en San Juan de Miraflores, la #PNP capturó a dos sujetos por su presunta vinculación con el asesinato de una dirigente de una olla común de la zona de Pamplona Alta.



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Investigación apunta al entorno de su expareja

El coronel de la Policía Nacional Víctor Revoredo brindó información sobre la hipótesis que manejan los investigadores respecto al móvil del asesinato. Según explicó, Mallma habría sido atacada en el marco de una posible venganza relacionada con Ramos, quien habría tenido una relación sentimental con la víctima.

Revoredo señaló que Ramos estaría vinculado a hechos delictivos relacionados con extorsiones y robo de vehículos, además de haber formado parte de una organización criminal. La investigación busca determinar qué relación tuvieron estos antecedentes con el ataque contra la dirigente.

La PNP investiga si el caso también estaría relacionado con un enfrentamiento entre las bandas de “Los Injertos del Cono Norte” y “Los Pulpos”. Según la hipótesis policial, Jesús Ramos pertenecería a la primera organización criminal y habría participado en ataques contra los miembros de la banda rival generando una represalia. En ese contexto, los investigadores buscan establecer si el asesinato de Mallma fue cometido como parte de ese enfrentamiento.