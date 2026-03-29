Fieles católicos participaron en las celebraciones por el Domingo de Ramos en los alrededores de la Catedral de Lima, donde asistieron a misa acompañados de sus familias y portando palmas bendecidas.

Tras culminar la ceremonia religiosa, numerosas familias permanecieron en los exteriores del templo y en la Plaza de Armas de Lima, donde se tomaron fotografías como parte de la tradicional celebración que marca el inicio de la Semana Santa.

Recorrido del Cristo Cholo por la Plaza de Armas

Durante la jornada, el denominado Cristo Cholo recorrió la Plaza de Armas de Lima, bendiciendo a los fieles que se congregaron para acompañar esta manifestación de fe que forma parte de las tradiciones religiosas del país.

El recorrido del Cristo Cholo se desarrolló en el marco de las actividades programadas por la Iglesia Católica para conmemorar el Domingo de Ramos, una fecha que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y da inicio a las celebraciones de Semana Santa.