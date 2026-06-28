Recolectan donaciones para enviar a damnificados por terremotos en Venezuela (FOTOS)
Ciudadanos peruanos y residentes venezolanos se suman a la campaña solidaria de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos en Venezuela. El acopio de donaciones se desarrolla en los distritos de Miraflores y Surquillo, así como en la Embajada de Venezuela, en el Cercado de Lima, donde se reciben alimentos no perecibles, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad. (Fotos: Antonio Melgarejo - Julio Reaño/@photo.gec)