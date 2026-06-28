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Peruanos y venezolanos se unen en Lima para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela.
MIRAFLORES

Peruanos y venezolanos se unen en Lima para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela.

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Cientos de ciudadanos participan en la campaña de acopio de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para los damnificados en Venezuela
Cientos de ciudadanos participan en la campaña de acopio de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para los damnificados en Venezuela

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Cadena humanitaria
Cadena humanitaria

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Cientos de ciudadanos participan en la campaña de acopio de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para los damnificados en Venezuela
Cientos de ciudadanos participan en la campaña de acopio de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para los damnificados en Venezuela

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La solidaridad se hace presente en diversos puntos de Lima, donde voluntarios reciben donaciones para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela
La solidaridad se hace presente en diversos puntos de Lima, donde voluntarios reciben donaciones para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

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Miraflores, Surquillo y la Embajada de Venezuela en Lima son algunos de los centros de acopio habilitados para canalizar la ayuda humanitaria
Miraflores, Surquillo y la Embajada de Venezuela en Lima son algunos de los centros de acopio habilitados para canalizar la ayuda humanitaria

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Ciudadanos peruanos y residentes venezolanos suman esfuerzos para llevar asistencia a las comunidades afectadas por la emergencia en Venezuela
Ciudadanos peruanos y residentes venezolanos suman esfuerzos para llevar asistencia a las comunidades afectadas por la emergencia en Venezuela

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La campaña solidaria busca reunir productos de primera necesidad para atender a los damnificados por los recientes terremotos en Venezuela
La campaña solidaria busca reunir productos de primera necesidad para atender a los damnificados por los recientes terremotos en Venezuela

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La comunidad peruana y venezolana responde con solidaridad para apoyar a los miles de afectados por la emergencia sísmica en Venezuela
La comunidad peruana y venezolana responde con solidaridad para apoyar a los miles de afectados por la emergencia sísmica en Venezuela

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Voluntarios reciben donaciones en distintos puntos de Lima como parte de una cruzada humanitaria en favor de los damnificados en Venezuela
Voluntarios reciben donaciones en distintos puntos de Lima como parte de una cruzada humanitaria en favor de los damnificados en Venezuela

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Peruanos y venezolanos se unen para recolectar ayuda para damnificados por terremotos en Venezuela
Peruanos y venezolanos se unen para recolectar ayuda para damnificados por terremotos en Venezuela

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Solidaridad sin fronteras: ciudadanos impulsan campaña de ayuda para afectados en Venezuela
Solidaridad sin fronteras: ciudadanos impulsan campaña de ayuda para afectados en Venezuela

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Lima se moviliza en apoyo a los damnificados por los terremotos en Venezuela
Lima se moviliza en apoyo a los damnificados por los terremotos en Venezuela

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Campaña humanitaria reúne a peruanos y venezolanos en favor de las víctimas de los terremotos
Campaña humanitaria reúne a peruanos y venezolanos en favor de las víctimas de los terremotos

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Cientos de personas participan en colecta de ayuda para los afectados por sismos en Venezuela
Cientos de personas participan en colecta de ayuda para los afectados por sismos en Venezuela

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Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para enviar ayuda humanitaria a los damnificados en Venezuela en Surquillo
SURQUILLO

Comunidad venezolana en Perú reúne donaciones para enviar ayuda humanitaria a los damnificados en Venezuela en Surquillo

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Reúnen donaciones para enviar ayuda humanitaria a los damnificados en Venezuela en Surquillo

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Cientos de peruanos y venezolanos acudieron a la Embajada de Venezuela para donar ayuda humanitaria destinada a los damnificados por los terremotos
Cientos de peruanos y venezolanos acudieron a la Embajada de Venezuela para donar ayuda humanitaria destinada a los damnificados por los terremotos

19de 29
La Embajada de Venezuela en Lima se convirtió en un punto de encuentro para ciudadanos que entregaron donaciones en apoyo a las familias afectadas por la emergencia
La Embajada de Venezuela en Lima se convirtió en un punto de encuentro para ciudadanos que entregaron donaciones en apoyo a las familias afectadas por la emergencia

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Peruanos y residentes venezolanos demostraron su solidaridad con una jornada de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados en Venezuela
Peruanos y residentes venezolanos demostraron su solidaridad con una jornada de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados en Venezuela

21de 29
Cientos de ciudadanos se congregaron en la Embajada de Venezuela para entregar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad a favor de los afectados
Cientos de ciudadanos se congregaron en la Embajada de Venezuela para entregar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad a favor de los afectados

22de 29
La solidaridad unió a peruanos y venezolanos en una campaña de donación de ayuda humanitaria para los compatriotas afectados por los devastadores terremotos en Venezuela
La solidaridad unió a peruanos y venezolanos en una campaña de donación de ayuda humanitaria para los compatriotas afectados por los devastadores terremotos en Venezuela

23de 29
Con muestras de apoyo y solidaridad, ciudadanos peruanos y venezolanos participaron en una colecta de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela
Con muestras de apoyo y solidaridad, ciudadanos peruanos y venezolanos participaron en una colecta de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela

24de 29
La comunidad peruana y venezolana respondió al llamado de solidaridad con una masiva entrega de donaciones para las víctimas de los terremotos en Venezuela
La comunidad peruana y venezolana respondió al llamado de solidaridad con una masiva entrega de donaciones para las víctimas de los terremotos en Venezuela

25de 29
La Embajada de Venezuela en Lima se convirtió en un punto de encuentro para ciudadanos que entregaron donaciones en apoyo a las familias afectadas por doble sismo
La Embajada de Venezuela en Lima se convirtió en un punto de encuentro para ciudadanos que entregaron donaciones en apoyo a las familias afectadas por doble sismo

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Peruanos y residentes venezolanos demostraron su solidaridad
Peruanos y residentes venezolanos demostraron su solidaridad

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Cientos de ciudadanos se congregaron en la Embajada de Venezuela
Cientos de ciudadanos se congregaron en la Embajada de Venezuela

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La solidaridad une a peruanos y venezolanos
La solidaridad une a peruanos y venezolanos

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Muestras de apoyo y solidaridad
Muestras de apoyo y solidaridad

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