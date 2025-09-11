En el marco del Año Jubilar 2025 “Peregrinos de la Esperanza”, el Distrito Fiscal de Piura llevó a cabo una significativa entrega de donaciones al “Comedor de la Iglesia San Francisco de Asís”, como parte de su “Obra de Misericordia”. La actividad estuvo liderada por la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Faviola Susana Campos Hidalgo, quien impulsó esta iniciativa solidaria.

Fray Rogelio Aguilar, OFM, recibió la donación, bendijo lo entregado, agradeciendo y destacando el esfuerzo que puso el personal fiscal y administrativo en ello y, la sacrificada labor del Ministerio Público como ente que vela también por la justicia.

Durante la entrega estuvieron presentes el gerente administrativo Amado Rentería Agurto, el jefe del Área de Bienes Incautados Marco Trelles y la fiscal adjunta provincial Marisol Rodríguez, quien actuó como enlace clave para concretar esta acción. También se donaron dos computadoras dadas de baja, sumándose a los víveres no perecibles recolectados.

Con este tipo de acciones, el Ministerio Público promueve la solidaridad como valor esencial inherente a sus funciones. Esta acción altruista refleja no solo su rol en la defensa de la legalidad, sino también su vocación de servicio y cercanía con la comunidad, especialmente con los más necesitados.

La donación incluyó sacos de arroz y azúcar, huevos, leche, aceite, fideos, menestras y otros productos básicos, reunidos gracias al compromiso de los trabajadores de todas las sedes fiscales del distrito. Se conoció que parte de estos insumos será destinada también al Hogar Santa Rosa.