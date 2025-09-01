Integrantes de la Asociación de Damas, Amor, Solidaridad y Esperanza (ADASE), de la provincia de Sullana, que cumplió su 20 aniversario, vienen pidiendo ayuda para su local y los pacientes. Ahí, les realizan el tratamiento a los niños con parálisis cerebral y otras deficiencias neurológicas, así como a personas de bajos recursos económicos.

Su presidenta Soledad Delgado y personal, indicó que son 135 pacientes que reciben tratamientos de parálisis cerebral, síndrome de down, autismo, terapia de lenguaje, psicología, concientización a los padres y otros procesos con profesionales.

“Pedimos a las autoridades y otras personas que colaboren con Adase, para poder seguir avanzando. Lo que queremos ahora, es comprar un elevador que nos va a servir para el tratamiento a los niños”, dijo Delgado que añadió que este servirá para que los pacientes sean subidos al segundo piso del inmueble.

Adase viene funcionando en su local de la manzana H, lote 4, en la asociación de vivienda Ramiro Prialé, cerca de la carretera Sullana a Paita y es sustentado con el aporte mensual que hacen sus integrantes.