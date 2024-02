El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó que dos reclusas perdieron la vida en el incendio ocurrido en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, provocado por la quema de colchones.

De acuerdo con la entidad, las propias internas fueron las responsables de iniciar el incendio al prender fuego a un colchón, lo que activó los protocolos de seguridad y resultó en su traslado al hospital María Auxiliadora. Las víctimas mortales de la combustión de los colchones fueron identificadas como María del Pilar Carmen Moreno y Michael Arráez Uzcátegui.

“El INPE, a través de la Oficina de Asuntos Internos, continuará con las investigaciones con el fin de determinar responsabilidades administrativas del personal si las hubiera, además continuará brindando las facilidades necesarias al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú”, precisa el comunicado del INPE.

La institución comunicó la finalización de la función temporal de la directora del recinto penitenciario, Blanca Martínez Álvarez, con el objetivo de garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial.

La mujer venezolana Michel Arráez Uzcátegui falleció el lunes 12 de febrero, cinco días después del incidente tuvo lugar el pasado 7 de febrero, coincidiendo con la muerte de María del Pilar Carmen, quien también perdió la vida a raíz de la quema de un colchón.

La familia de María del Pilar Carmen Moreno, una de las fallecidas, llevó a cabo una protesta en las afueras del centro penitenciario, demandando justicia por los acontecimientos ocurridos dentro de la prisión.

“Mi hija ya tenía amenazas, le contó a la directora, pero no le importó. Yo venía todos los domingos porque me decían ‘mucho me hacen la vida imposible’”, declaró la madre de María del Pilar a Canal N.

“Exigimos la cámara de seguridad. Ellos dicen que mi hermana se prendió fuego sola y si así fuera, es una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo entra la gasolina?”, agregó otro familiar.