Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Santa Rosa, cerca de la cuadra 13 de la avenida Riva Agüero, en el distrito de El Agustino. El hallazgo movilizó a agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, quienes llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información recogida por RPP, los efectivos policiales ingresaron al inmueble con autorización del propietario, identificado como Richard Rojas. La vivienda intervenida cuenta con tres niveles y está construida con material noble.

Durante la inspección, los agentes localizaron el cuerpo de la víctima en el tercer piso del predio. La mujer fue identificada como Alexandra Paola de María Bernal, ciudadana de nacionalidad venezolana.

Hipótesis sobre una posible caída

Una de las versiones recogidas por las autoridades fue brindada por un familiar de la pareja de la fallecida. Según ese testimonio, la mujer habría salido por una ventana de su vivienda e intentado llegar al inmueble contiguo.

Esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía. Las autoridades señalaron que esa versión forma parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos previos a la muerte.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística para realizar la recopilación de evidencias dentro del inmueble. También participaron un médico legista y una fiscal de turno de El Agustino, quienes supervisaron las diligencias iniciales y ordenaron el levantamiento del cadáver.

Tras culminar las primeras pericias, el caso quedó en manos de la Comisaría PNP de Santoyo. Los agentes continuarán con la toma de declaraciones y otras investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.