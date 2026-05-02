Un joven de 24 años fue encontrado muerto al interior del cuarto que alquilaba en el asentamiento humano Los Socialistas, en el distrito limeño de El Agustino. El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el pasaje Los Alisos y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Cristopher Jesús Herrera Valverde. Su cuerpo fue hallado en una habitación ubicada en el tercer piso del inmueble donde residía solo.

De acuerdo con las primeras diligencias, el cadáver presentaba signos de violencia y se encontraba en estado de descomposición. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el crimen y quién sería el responsable.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En El Agustino, el cuerpo de un joven fue encontrado maniatado y en estado de descomposición dentro de su habitación.



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Detalles del hallazgo

Un vecino de la zona fue quien alertó a las autoridades tras notar la ausencia del joven y detectar circunstancias inusuales en la vivienda. Luego del aviso, agentes policiales llegaron al lugar para inspeccionar la escena.

Durante las diligencias iniciales, un residente describió las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Al relatar lo que observó dentro de la habitación, señaló que la escena mostraba señales de violencia.

Uno de los vecinos brindó detalles a Exitosa sobre el estado en el que fue encontrado el joven dentro del inmueble.

“Le encontramos al muchachito amarrados con las manos atrás, la pata y el filo de una cama, su cuello degollado y toda la sangre que emanaba, todo a salir por la puerta”, manifestó.

Otros residentes del sector también aportaron información sobre los últimos momentos en los que vieron con vida a Cristopher Herrera Valverde. Una vecina indicó que el joven ingresó acompañado por otra persona durante la noche del lunes.

El testimonio podría ser relevante para la investigación debido a que permitiría identificar a la última persona que estuvo con él. La vecina recordó el momento en que observó su ingreso al inmueble.

“Era un muchachito, no tendría ni sus 25 años y el lunes en la noche él ha entrado con un muchacho, entre ocho y media a nueve de la noche, porque yo llego a esa hora. ¿Quién va a saber? Yo le he visto al chiquito entrar”, declaró.

La víctima era natural de Loreto y trabajaba como mesero en una pollería cercana al lugar donde vivía. Según vecinos, residía solo en el inmueble.

La Policía continúa recogiendo testimonios y revisando evidencias para esclarecer el caso. Los residentes del sector también solicitaron mayor seguridad ante hechos de violencia registrados en la zona.