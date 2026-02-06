Este jueves, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, compareció ante el Poder Judicial para declarar durante la audiencia donde se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. El acusado permanece recluido en la Base Naval del Callao tras su captura en Paraguay.

Durante su intervención judicial, Moreno sorprendió al manifestar que busca encontrar “paz” en su vida actual, pese a encontrarse detenido en condiciones de máximo aislamiento. El procesado aseguró que no se siente oprimido por estar recluido en una celda de alta seguridad y que está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus acciones.

“Estoy tratando de encontrar paz en mi vida y en mi corazón. No me siento oprimidio porque estoy en un penal de máxima seguridad. Estoy feliz porque tengo a Dios en mi corazón” expresó durante la audiencia.

Pide ser procesado solo por delitos que cometió

El acusado realizó solicitó al magistrado ser juzgado exclusivamente por los hechos que él reconoce haber cometido. Moreno señaló que, al momento de su captura en territorio paraguayo, solicitó a las autoridades que se le procese únicamente por sus propias acciones y no por actos que, según afirma, fueron realizados por otras personas.

“Cuando me capturaron en Paraguay les dije a los coroneles: ‘Júzguenme por lo que hice, no por lo que otros hicieron y me inculparon a mí’. Le pido por el amor de Dios que analice bien el caso. Que Dios lo bendiga”, declaró el procesado ante el juez.

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva

El Ministerio Público ha solicitado que se dicte prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno. Este pedido busca asegurar que el procesado no evada la acción de la justicia ni obstaculice las investigaciones mientras se desarrollan los procesos judiciales en su contra.

Tras escuchar los argumentos de las partes involucradas, el despacho judicial anunció que la resolución será emitida el próximo lunes 9 de febrero a las 9 de la mañana. Para ello, se ha programado la reanudación de la audiencia en esa fecha específica.

Definición judicial la próxima semana

El juez a cargo del caso dispuso realizar todas las coordinaciones administrativas necesarias para habilitar la sesión judicial del lunes y comunicar formalmente a todas las partes involucradas sobre la programación de la audiencia.

La resolución que emita el Poder Judicial en esa fecha definirá si se acoge el pedido del Ministerio Público y se dicta la prisión preventiva por el plazo de 36 meses solicitado, o si se adopta una medida cautelar alternativa. Esta decisión será clave para determinar las condiciones bajo las cuales Erick Moreno enfrentará los procesos judiciales pendientes.