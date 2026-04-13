El Jurado Nacional de Elecciones mantiene el despliegue de fiscalizadores en los centros de votación habilitados para la jornada extraordinaria de las Elecciones Generales 2026 en Lima. Esta medida se aplica en 13 locales donde el proceso no pudo desarrollarse el día anterior debido a retrasos en la entrega del material electoral.

La supervisión se realiza en instituciones ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En estos puntos, más de 55 mil ciudadanos están convocados para ejercer su derecho al voto durante esta nueva jornada.

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✅A esta hora, los fiscalizadores del JNE supervisan y monitorean el desarrollo de la jornada electoral en la I.E. 6151 San Luis Gonzaga, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde votarán 8970 electores. pic.twitter.com/9bP44HYsUt — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

De acuerdo con lo informado por el vocero del organismo electoral, Luis Ramos, la presencia de fiscalizadores se ha garantizado en todos los locales habilitados. Esta labor busca verificar que el desarrollo del proceso se realice conforme a las normas establecidas.

Supervisión en locales de votación

El representante del organismo explicó el objetivo de esta intervención en los centros de sufragio. En esa línea, señaló que la presencia institucional busca asegurar el cumplimiento de las disposiciones electorales en cada etapa del proceso.

“Como Jurado Nacional de Elecciones estamos presentes en cada uno de los locales de votación garantizando la legalidad del proceso electoral”, precisó.

Los fiscalizadores se trasladaron desde primeras horas hacia los distintos colegios habilitados. Su labor incluyó la verificación de la instalación de mesas y el inicio de la atención a los electores.

Desarrollo de la jornada electoral

En total, se instalaron 187 mesas de sufragio en los 13 centros habilitados para esta jornada. Estos espacios concentran a miles de ciudadanos que no pudieron votar en la fecha inicial debido a problemas logísticos.

La supervisión también se ha realizado en instituciones específicas como la I.E. 6151 San Luis Gonzaga, en San Juan de Miraflores, donde está previsto el voto de 8 970 electores. De igual manera, se efectuó control en la I.E. 7267 Señor de los Milagros, en Lurín, que alberga a 2 930 votantes.

Fiscalización durante todo el proceso

El vocero del organismo también explicó el alcance temporal de esta labor de supervisión. Asimismo, indicó que el acompañamiento no se limita únicamente al horario de votación.

En esa línea, se precisó que los fiscalizadores permanecerán en los locales incluso después del cierre de las urnas.

“Los fiscalizadores estarán presentes hasta que el material electoral esté replegado en las oficinas electorales descentralizadas”, informó.

El despliegue busca garantizar que cada etapa del proceso se desarrolle dentro del marco legal. Las autoridades continúan monitoreando el avance de la jornada en los distintos puntos habilitados.