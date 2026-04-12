Decenas de electores tuvieron que subir grandes pendientes y escalinatas para llegar hasta su local de votación ubicado en el colegio Fe y Alegría N.° 65, en el sector de Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, durante la jornada de las Elecciones Generales 2026.

Desde tempranas horas, ciudadanos —incluyendo adultos mayores— ascendieron por caminos empinados característicos de esta zona ubicada en las partes altas del distrito, lo que evidenció las dificultades geográficas que enfrentan algunos votantes para ejercer su derecho al sufragio.

Acceso complejo en zonas altas

Pamplona Alta es uno de los sectores con mayor densidad poblacional en las zonas altas de San Juan de Miraflores, donde el acceso a servicios y locales públicos suele implicar caminatas prolongadas por pendientes pronunciadas.

Durante la jornada electoral, algunos electores señalaron que debieron salir con anticipación para llegar a tiempo a sus mesas de votación, debido a la distancia y la dificultad del recorrido.

Pese a las condiciones del terreno, los ciudadanos continuaron llegando al local educativo para participar en el proceso electoral.