Miembros de mesa del colegio Inmaculada Concepción, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, trasladaron sus cabinas y ánforas al primer piso para permitir el voto de personas con discapacidad durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

El desplazamiento del material electoral se realizó de manera coordinada, con el fin de garantizar el acceso al sufragio de electores con movilidad reducida, quienes no podían trasladarse a los niveles superiores del plantel.

Una de las mesas que adoptó esta medida fue la N.º 8287, cuyos integrantes bajaron desde el segundo nivel hasta el primer piso. Tras cumplir con el proceso, los miembros retornaron a su ubicación original.

Situaciones similares se registraron en distintos locales de votación, evidenciando la necesidad de reforzar las condiciones de accesibilidad en futuras jornadas electorales.