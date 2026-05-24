La Embajada de Estados Unidos en Lima informó que permanecerá cerrada el lunes 25 de mayo, por lo que no atenderá trámites consulares relacionados con visas, pasaportes ni otros servicios. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales oficiales y su página web institucional.

La sede diplomática precisó que la suspensión de atención responde a la conmemoración del Memorial Day o Día de la Recordación, una fecha tradicional en Estados Unidos que se celebra el último lunes de mayo de cada año.

Ante ello, los ciudadanos peruanos y extranjeros que tengan diligencias pendientes deberán esperar hasta el martes 26 de mayo, fecha en la que la embajada retomará su atención habitual. “El lunes 25 de mayo la Embajada de Estados Unidos en Lima permanecerá cerrada”, señaló la institución en un breve comunicado.

Según explicó la representación diplomática, el Memorial Day es una jornada en la que los estadounidenses rinden homenaje a los hombres y mujeres que fallecieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de su país.

Durante esta conmemoración, familiares y ciudadanos visitan cementerios y participan en ceremonias de homenaje. Además, las embajadas estadounidenses izan sus banderas a media asta y en distintas ciudades del país se realiza el tradicional “Toque de silencio” en memoria de los caídos.